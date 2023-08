Exército israelense mata palestino em operação na Cisjordânia

436

As forças de segurança israelenses mataram um militante palestino na Cisjordânia ocupada nesta quinta-feira, informaram o ministério da Saúde palestino e um parente do falecido.



O Exército israelense afirmou que realizou uma "operação antiterrorista".



Amir Ahmed Mohammed Khalifa, de 27 anos, morreu durante uma operação em Zawata, ao oeste da cidade de Nablus, segundo o ministério palestino.



"Ele foi atingido por um tiro na cabeça e outro nas costas que foram disparados pelos soldados de ocupação israelenses durante uma agressão contra a localidade de Zawata", afirmaram as autoridades palestinas.



O Exército israelense afirmou que o suspeito atirou contra os soldados durante uma "operação antiterrorista" e que os militares responderam com tiros.



Ao menos 213 palestinos, 28 israelenses, uma ucraniana e um italiano morreram desde o início de 2023 em episódios de violência relacionados com o conflito israelense-palestino, segundo um balanço da AFP com base em informações divulgadas por fontes oficiais.