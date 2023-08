Incêndios florestais no Havaí deixam pelo menos 36 mortos

436

Os incêndios florestais que devastam várias localidades do Havaí deixaram pelo menos 36 mortos, informaram nesta quinta-feira as autoridades da região.



"Enquanto os esforços de combate ao fogo continuam, 36 pessoas foram encontradas mortas até o momento devido ao incêndio de Lahaina, que está ativo", anunciou o governo do condado de Maui em um comunicado.



O balanço anterior citava seis vítimas fatais.



Os incêndios começaram na terça-feira (8), o que deixou em perigo residências, empresas e serviços públicos, assim como mais de 35.000 pessoas na ilha de Maui, onde fica Lahaina, informou a Agência de Gestão de Emergências do Havaí.



As chamas queimaram mais de 800 hectares, segundo a agência.



Lahaina, uma localidade de quase 12.000 habitantes no noroeste de Maui, foi a mais afetada.



Imagens divulgadas nas redes sociais mostram o incêndio destruindo a área turística, grandes colunas de fumaça e embarcações da Marinha de Lahaina em chamas.



O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, ordenou "que todos os recursos federais disponíveis nas ilhas ajudem na resposta" aos incêndios.