Explosão em fábrica na Rússia deixa um morto e nove desaparecidos

Uma pessoa morreu e nove estão desaparecidas após a explosão que aconteceu na quarta-feira em uma fábrica de material pirotécnico na cidade de Serguiyev Posad, ao nordeste de Moscou, informou o Comitê de Investigação russo.



"Sessenta pessoas procuraram atendimento médico, nove estão desaparecidas e uma mulher morreu no hospital", informou nesta quinta-feira (10) o departamento regional do Comitê de Investigação em um comunicado.



Uma forte explosão foi registrada na quarta-feira em depósito de fogos de artifício a 50 quilômetros de Moscou na quarta-feira, segundo autoridades regionais.



O governador da região, Andrey Vorobiov, afirmou que os investigadores consideram que a explosão não foi provocada por um ataque com drones.



A capital russa e sua região foram alvos frequentes, nos últimos meses, de ataques com drones atribuídos à Ucrânia.