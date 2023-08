436

Os incêndios florestais que devastam várias localidades do Havaí deixaram pelo menos 36 mortos, informaram nesta quinta-feira as autoridades da região.



"Enquanto os esforços de combate ao fogo continuam, 36 pessoas foram encontradas mortas até o momento devido ao incêndio de Lahaina, que está ativo", anunciou o governo do condado de Mauí em um comunicado.



O balanço anterior citava seis vítimas fatais.