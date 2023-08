Olympique perde para o Panathinaikos e se complica na pré da Champions

436

O Olympique de Marselha sofreu uma derrota preocupante, por 1 a 0, em sua visita ao Panathinaikos, nesta quarta-feira (9), em Atenas, em jogo de ida da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões.



O brasileiro Bernard marcou o único gol do jogo na reta final, aos 83 minutos, quando o Marselha já jogava com dez homens após o segundo cartão amarelo recebido por Geoffrey Kondogbia aos 65 minutos.



A partida de volta, no estádio Vélodrome, da cidade francesa, será disputada na terça-feira da próxima semana e o OM vai precisar de uma virada.



O vencedor do confronto vai disputar um 'playoff' contra o português Sporting de Braga ou o sérvio Backa Topola, valendo uma vaga na fase de grupos da Liga dos Campeões.



Na terça-feira, no jogo de ida da terceira eliminatória, o Braga venceu o Backa Topola por 3 a 0 e colocou um pé na próxima fase.



Nos demais jogos desta quarta-feira desta fase preliminar da Liga dos Campeões, o escocês Glasgow Rangers e o israelense Maccabi Haifa saíram na frente nos seus playoffs ao vencerem por 2 a 1 o suíço Servette e o eslovaco Slovan Bratislava, respectivamente.



Na terça-feira, além do Sporting de Braga, outras duas equipes levaram a melhor e ficaram mais perto da classificação: o holandês PSV Eindhoven goleou o austríaco Sturm Graz por 4 a 1, enquanto o turco Galatasaray venceu por 3 a 0 em sua visita ao Olimpija Ljubljana.



-- Resultados da fase preliminar da Liga dos Campeões:



- Terça-feira:



Raków Czestochowa (POL) - Aris Limassol (CYP) 2 - 1



Copenhague (DIN) - Sparta Praga (CZE) 0 - 0



PSV Eindhoven (HOL) - Sturm Graz (AUT) 4 - 1



KÍ Klaksvík (FRO) - Molde (NOR) 2 - 1



Olimpija Liubliana (SLO) - Galatasaray (TUR) 0 - 3



Sporting Braga (POR) - TSC Backa Topola (SRB) 3 - 0



- Quarta-feira:



Panathinaikos (GRE) - Olympique de Marselha (FRA) 1 - 0



Slovan Bratislava (SVK) - Maccabi Haïfa (ISR) 1 - 2



Glasgow Rangers (SCO) - Servette (SUI) 2 - 1