Olympique de Marselha perde para o Panathinaikos (1-0) e se complica na pré-eliminatória da Champions

O Olympique de Marselha sofreu uma derrota preocupante, por 1 a 0, em sua visita ao Panathinaikos, nesta quarta-feira (9), em Atenas, em jogo de ida da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões.



O brasileiro Bernard marcou o único gol do jogo na reta final, aos 83 minutos, quando o Marselha já jogava com dez homens após o segundo cartão amarelo recebido por Geoffrey Kondogbia aos 65 minutos.



A partida de volta, no estádio Vélodrome, da cidade francesa, será disputada na terça-feira da próxima semana e o OM vai precisar de uma virada.



O vencedor do confronto vai disputar um 'playoff' contra o português Sporting de Braga ou o sérvio Backa Topola, tendo como prêmio uma vaga na fase de grupos da Liga dos Campeões.



Na terça-feira, no jogo de ida da terceira eliminatória, o Braga venceu o Backa Topola por 3 a 0 e colocou um pé na fase seguinte.