Os Estados Unidos determinaram que suas empresas não vão poder investir livremente no exterior em tecnologias avançadas, como a inteligência artificial (IA) e a computação quântica, se implicarem "países problemáticos", anunciou em nota nesta quarta-feira (9) o Departamento do Tesouro, que citou a China.



A decisão, resultante de uma ordem executiva do presidente Joe Biden, visa "defender a segurança nacional americana, protegendo tecnologias críticas para a próxima geração de inovações militares", informou o Tesouro.