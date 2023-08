Swiatek elimina Pliskova no WTA 1000 de Montreal

436

A polonesa Iga Swiatek, número um do mundo, venceu nesta quarta-feira (9) a tcheca Karolina Pliskova pela segunda rodada do torneio WTA 1000 de Montreal, por 7-6 e 6-2, em uma hora e 50 minutos de jogo.



A polonesa de 22 anos enfrentará na terceira rodada a também tcheca Karolina Muchova, que eliminou a romena Sorana Cirstea por 7-5 e 6-4.



No Masters 1000 de Toronto, o americano Taylor Fritz, oitavo cabeça de chave, derrotou o francês Ugo Humbert por 7-6 3-6 e 6-3, em duas horas e 30 minutos na segunda rodada e agora espera pelo vencedor da partida entre o canadense Gabriel Diallo e o australiano Alex De Miñaur.



O russo Daniil Medvedev (N.2) venceu o italiano Matteo Arnaldi por 6-2 e 7-5.



-- Resultados desta quarta-feira do Aberto do Canadá:



- Simples feminino (WTA 1000 de Montreal)



Segunda rodada:



Jessica Pegula x Yulia Putintseva (CAZ) 6-4, 6-4



Jasmine Paolini (ITA) x Madison Keys (abandonou por lesão)



Cori Gauff x Katie Boulter (GBR) 6-2, 6-2



Belinda Bencic x Alycia Parks (EUA) 6-3, 5-7, 6-47-6 6-2



Liudmila Samsonova x Zheng Qinwen (CHN) 6-3, 6-2



Iga Swiatek x Karolina Pliskova (CZE) 7-6 6-2



Karolina Muchova x Sorana Cirstea (ROM) 7-5, 6-4



- Simples masculino (Masters 1000 de Toronto)



Segunda rodada:



Hubert Hurkacz x Miomir Kecmanovic (SRB) 5-7, 6-3, 6-0



Gaël Monfils (FRA) x Stefanos Tsitsipas 6-4, 6-3



Mackenzie McDonald (EUA) x Andrey Rublev 6-4, 6-3



Taylor Fritz x Ugo Humbert (FRA) 7-6 3-6, 6-3



Milos Raonic (CAN) x Taro Daniel (JPN) 6-4, 6-3



Daniil Medvedev x Matteo Arnaldi (ITA) 6-2, 7-5