Barcelona anuncia venda de Kessié para o Al-Ahli, da Arábia Saudita

O Barcelona anunciou nesta quarta-feira (9) a venda do volante marfinense Franck Kessié para o Al-Ahli, da Arábia Saudita, por 12,5 milhões de euros (R$ 67,2 na cotação atual).



Em comunicado, o clube catalão agradeceu a Kessié por seu "compromisso e dedicação" e desejou "sorte e sucesso no futuro".



O jogador, de 26 anos, chegou ao Barça em julho de 2022, procedente do Milan.



Pelo time espanhol, disputou 43 jogos, 16 deles como titular, marcando três gols.



O marfinense será lembrado pelos torcedores 'blaugrana' por suas boas atuações contra o Real Madrid, como no clássico no Camp Nou em que marcou o gol da vitória por 2 a 1 pelo Campeonato Espanhol.



Formado no Stella Club da Costa do Marfim, Kessié passou por Atalanta e Cesena antes chegar ao Milan, em 2017.



Pelo time 'rossonero', foi campeão da Itália em 2022.