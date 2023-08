Funcionário das Forças Armadas alemãs é preso por suspeita de espionar para a Rússia

436

Um funcionário do Exército alemão foi preso nesta quarta-feira (9) por suspeitas de atividades de espionagem para a Rússia, informou o Ministério Público (MP) alemão.



O caso é o último de uma série de prisões por supostos espiões que se multiplicaram com o crescente apoio de Berlim à Ucrânia ante a invasão russa.



Identificado como Thomas H., o homem estava a cargo da gestão de equipamentos militares do principal serviço de informática e logística da "Bundeswehr", as Forças Armadas alemãs.



"Suspeita-se que tenha trabalhado para um serviço de informação estrangeiro" e que ofereceu seus serviços "à embaixada da Rússia em Berlim", apontou o MP em um comunicado.



Suas funções permitiam-lhe acessar informações sensíveis sobre material militar alemão, uma vez que o escritório em que trabalhava era responsável por testar, fornecer e administrar o material militar da "Bundeswehr".



Na primavera boreal de 2022, a Alemanha expulsou cerca de quarenta diplomatas russos por considerar que representavam uma ameaça à sua segurança.



Em 18 de outubro, o chefe da agência alemã de cibersegurança foi demitido, depois de revelações sobre sua suposta falta de distanciamento com a Rússia.



Em dezembro, um agente de inteligência alemão foi preso em Berlim por suspeita de ter transmitido informações sensíveis à Rússia.