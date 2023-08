Incêndio deixa 11 mortos em casa para pessoas com deficiência

436

Os bombeiros inspecionaram o local e confirmaram onze mortos após encontrarem dois corpos desaparecidos. (foto: Sebastien BOZON / AFP) Um incêndio em uma casa de repouso para pessoas com deficiência na cidade de Wintzenheim, no leste da França, matou 11 pessoas nesta quarta-feira (9). O número de vítimas foi atualizado durante a tarde após a equipe de resgate achar os corpos de dois desaparecidos.









Daniel Leroy, vice-prefeito de Wintzenheim, afirmou à emissora BFM TV que as vítimas estavam dormindo quando foram surpreendidas pelas chamas. Das 28 pessoas que estavam na casa, 17 conseguiram ser resgatadas, segundo o secretário-geral do departamento de Alto Reno, Christophe Marot.





"O incêndio foi controlado rapidamente, apesar da violência das chamas", segundo um comunicado do departamento. "Uma pessoa foi transferida ao hospital em situação de relativa emergência e outra estava em choque."





Segundo o canal France 3, 10 dos 11 mortos moravam em Nancy e passavam as férias em Wintzenheim, localizada a cerca de 70 km ao sul de Estrasburgo, a convite de uma associação que presta assistência a pessoas com deficiência intelectual. Uma das vítimas trabalhava para a entidade.





Autoridades afirmaram que 76 bombeiros foram mobilizados, além de quatro veículos de combate às chamas e quatro ambulâncias. Os socorristas atuaram com drones e cães farejadores.





O local consumido pelas chamas é uma antiga fazenda reformada de 500 m², com dois andares e sótão. O incêndio começou no térreo, e as pessoas abrigadas próximas à saída conseguiram escapar. O vice-prefeito Leroy disse que os bombeiros chegaram 15 minutos após o surgimento das primeiras chamas. Ainda assim, a parte superior do imóvel foi completamente destruída, e o telhado desabou.





Os corpos das vítimas foram localizados nos pisos e em um sótão que colapsou, segundo um responsável dos bombeiros. O profissional disse que os escombros e a instabilidade de algumas partes do edifício dificultaram o acesso.





Solange Halter, 61, que mora em uma casa vizinha à propriedade, afirmou à agência de notícias AFP que viu uma "enorme coluna de fumaça" se erguer no céu. Florine, 23, outra moradora da região que preferiu não revelar o sobrenome, relatou ter observado "grandes chamas".





A primeira-ministra francesa, Elisabeth Borne, disse que visitaria o local do incidente. "Meus pensamentos estão com as vítimas e seus entes queridos", escreveu ela nas redes sociais. O presidente Emmanuel Macron também manifestou solidariedade às vítimas e seus familiares e lamentou o episódio, descrevendo-o como uma tragédia.