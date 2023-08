Jornalista morre em explosão de bomba no sul da Síria

436

Um jornalista que acompanhava o Exército sírio durante uma operação antidrogas no sul do país morreu nesta quarta-feira (9), junto com dois soldados, na explosão de uma bomba em uma estrada, anunciou um veículo estatal.



A televisão oficial noticiou a morte do "correspondente do canal privado pró-governo Sama, Firas el-Ahmad, bem como de dois membros das nossas Forças Armadas, na explosão de uma bomba plantada por terroristas".



As vítimas voltavam de uma missão que lhes permitiu "frustrar uma operação de tráfico de drogas" na província de Deraa, segundo a mesma fonte.



Mais de 279 jornalistas morreram na Síria desde o início do conflito em 2011, que deixou mais de meio milhão de mortos e milhões de deslocados, segundo a organização Repórteres Sem Fronteiras (RSF), com sede em Paris.



A província de Deraa, onde eclodiu o levante contra o governo em 2011, continua instável, apesar do retorno das forças oficiais em julho de 2018.



Em 2022, o Exército jordaniano informado que o tráfico de drogas havia se tornado "mais organizado" na fronteira com a Síria e era protegido por grupos armados, inclusive na província de Deraa.