Rússia derruba dois drones que se dirigiam a Moscou, diz prefeito

Forças russas derrubaram dois drones de combate que se dirigiam a Moscou, disse o prefeito da cidade nesta quarta-feira (9, noite de terça em Brasília), o mais recente de uma série de ataques de drones direcionados à capital russa.



"Registrada a tentativa de dois drones de combate de voar para dentro da cidade. Ambos foram abatidos pela defesa aérea", disse o prefeito de Moscou, Sergei Sobyanin, no Telegram, sem nomear o responsável pela agressão.



Sobyanin afirmou que um drone foi derrubado na área de Domodedovo, nos arredores do sul da cidade, enquanto o segundo foi abatido na área da rodovia Minsk, a oeste da capital.



"No momento, não há informações sobre vítimas da queda dos destroços", disse ele, acrescentando que os serviços de emergência estavam no local.



Trata-se de pelo menos o terceiro ataque a Moscou em uma semana, com drones ucranianos abatidos no domingo e na segunda-feira, de acordo com autoridades russas.



Moscou raramente foi alvo durante o conflito na Ucrânia até vários ataques neste ano.



O Ministério da defesa da Rússia disse na quinta-feira que abateu sete drones sobre a província de Kaluga, menos de 200 quilômetros a sudoeste de Moscou.



Em 30 de julho, o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, alertou que a "guerra" estava chegando à Rússia, com os "centros simbólicos e bases militares" do país se tornando alvos.



No início deste mês, um prédio de escritórios no principal distrito comercial da capital foi atingido duas vezes em poucos dias por destroços de um ataque de drone abatido.