436

Os países amazônicos decidiram, nesta terça-feira (8), lançar uma aliança regional para combater o desmatamento, com o objetivo de evitar que a maior selva tropical do planeta "atinja o ponto de não retorno".



Os oito países da Amazônia, reunidos em uma cúpula em Belém, no Pará, acordaram em uma declaração conjunta "estabelecer a Aliança Amazônica de Combate ao Desmatamento", além de reforçar a cooperação contra o crime organizado na região.