DeSantis, rival de Trump, demite sua diretora de campanha

O governador da Flórida, Ron DeSantis, demitiu sua diretora de campanha nesta terça-feira (8) para tentar ganhar vantagem contra o ex-presidente Donald Trump, seu principal adversário nas primárias republicanas para as eleições de 2024.



James Uthmeier, chefe de gabinete de DeSantis, substitui Generra Peck.



DeSantis, em quem os conservadores depositaram suas esperanças após as eleições legislativas do ano passado, está quase 40 pontos atrás de Trump nas pesquisas, de acordo com o RealClearPolitics.



Trump é o favorito entre os republicanos para as primárias, apesar das acusações criminais que ele atribui a uma "caça às bruxas" liderada pelos democratas, um argumento que convence grande parte de seu eleitorado.



Trump se orgulha de ter arrecadado milhões de dólares graças a cada um de seus problemas jurídicos e à atenção midiática que despertam.



As mudanças na equipe de campanha de Ron DeSantis foram anunciadas dias atrás, antes do primeiro debate das primárias republicanas, marcado para 23 de agosto.



A demissão da diretora de campanha ocorre depois de DeSantis ter demitido mais de um terço de sua equipe.



"Estamos entusiasmados com essas incorporações", disse a equipe de campanha em nota.



O vencedor dessas primárias enfrentará o candidato presidencial democrata em novembro de 2024, provavelmente o atual presidente Joe Biden.



Reeleito governador da Flórida em novembro de 2022, Ron DeSantis espera convencer os Estados Unidos com suas posições radicais sobre imigração, aborto ou questões LGBTQIA+, mas é repreendido por falta de carisma.