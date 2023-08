Nkunku passa por cirurgia no joelho e ficará afastado por 'longo período'

436

O atacante francês Christopher Nkunku, do Chelsea, passou por cirurgia no joelho e ficará afastado durante "um longo período", informou o clube inglês nesta terça-feira (8).



Nkunku "foi operado e vai começar agora um programa de reabilitação com o departamento médico do clube", explica o Chelsea em seu comunicado, sem dar detalhes sobre a origem da lesão ou o período de ausência.



Segundo a imprensa britânica, a recuperação de Nkunku pode levar até quatro meses.



Após deixar o RB Leipzig e assinar com os 'Blues' em junho por mais de 60 milhões de euros (R$ 323 milhões na cotação atual), o atacante francês tinha marcado três gols nos amistosos de pré-temporada do time londrino.



O Chelsea estreia no Campeonato Inglês no próximo domingo (13), contra o Liverpool, em Stamford Bridge.