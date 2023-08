436

A França goleou o Marrocos por 4 a 0 nesta terça-feira (8), em Adelaide, e se classificou para as quartas de final da Copa do Mundo feminina, em que irá enfrentar a anfitriã Austrália no próximo sábado (12).



As francesas dominaram o duelo desde o início e abriram 3 a 0 logo no primeiro tempo com Kadidiatou Diani (15'), Kenza Dali (20') e Eugénie Le Sommer (23'), que fechou a goleada na etapa final (70').