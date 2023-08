Grupo taiwanês anuncia investimentos bilionários nos EUA e Alemanha

436

A gigante taiwanesa de semicondutores TSMC anunciou, nesta terça-feira (8), que aprovou um investimento de US$ 3,8 bilhões (R$ 18,6 bilhões) para construir uma fábrica na Alemanha e uma injeção de capital de US$ 4,5 bilhões (R$ 22 bilhões) para uma fábrica no Arizona.



A Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) controla mais da metade da produção de microchips de alta tecnologia, essenciais para a produção de uma ampla variedade de dispositivos eletrônicos, de máquinas de café a mísseis.



A empresa informou em comunicado que o conselho de administração aprovou "um investimento de capital não superior a 3,499,93 bilhões de euros (3,8 bilhões de dólares ou 18,6 bilhões de reais)" em um projeto com três empresas europeias.



A TSMC detém 70% do projeto que será administrado com três sócios, a holandesa NXP e as alemãs Infineon e Bosch, que terão uma participação de 10% cada.



A fábrica localizada em Dresden será a primeira da TSMC na Europa e faz parte de um plano dos países ocidentais para aumentar o controle sobre a fabricação desses componentes cruciais para a indústria de tecnologia.



A tensão entre a China e a ilha de Taiwan, que Pequim considera parte de seu território, aumentou as preocupações com a oferta global de chips.



Esta preocupação começou com a pandemia de covid-19, que revelou a dependência da indústria europeia dos fornecedores asiáticos.



A empresa também informou que aprovou uma injeção de capital de "não mais de US$ 4,5 bilhões (R$ 22 bilhões) na TSMC Arizona", nos Estados Unidos.