Inter de Milão anuncia contratação do goleiro suíço Yann Sommer

A Inter de Milão anunciou nesta segunda-feira (7) a contratação do goleiro suíço Yann Sommer, que chega para substituir o camaronês Andre Onana, negociado em julho com o Manchester United.



"Experiência, liderança e entrega, essas são as qualidades que Sommer traz em benefício da camisa 'nerazzurra'", escreveu a Inter em comunicado.



A duração do contrato não foi divulgada. O valor da transferência está estimado em 6 milhões de euros (R$ 32,3 milhões na cotação atual).



Sommer, de 34 anos, tinha chegado ao Bayern de Munique em janeiro para suprir a ausência de Manuel Neuer, que sofreu grave lesão no joelho direito quando esquiava no início de dezembro.



O goleiro suíço tinha contrato com o Bayern até 2025, mas Neuer, que ainda não participou dos jogos de pré-temporada do time bávaro, irá recuperar seu posto de titular.



"Nunca vou esquecer minha experiência neste grande clube", afirmou Sommer em uma mensagem de despedida aos torcedores do Bayern, publicada em sua conta no Instagram.



Sommer (83 jogos pela seleção suíça), passou por Basel e Grasshopper, ambos da Suíça, e Vaduz, de Liechtenstein, antes de se firmar no Borussia Mönchengladbach, da Alemanha (2014-23).