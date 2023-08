Atacante Gianluca Scamacca volta à Itália e assina com Atalanta

436

Após uma temporada decepcionante no West Ham, o atacante Gianluca Scamacca está de volta à Itália, onde vai defender a Atalanta, anunciou o clube de Bérgamo nesta segunda-feira (7).



O italiano de 24 anos assinou por quatro temporadas com a Atalanta, que pagou aos ingleses 25 milhões de euros (R$ 134,7 milhões na cotação atual), segundo a imprensa especializada.



Scamacca tinha chegado ao West Ham na temporada passada por 36 milhões de euros (R$ 194 milhões), procedente do Sassuolo, mas sua passagem pela Premier League foi marcada por lesões e problemas de adaptação.



Com a camisa dos 'Hammers', o atacante, que passou pela base do PSV Eindhoven da Holanda, marcou oito gols em 27 jogos, entre todas as competições.



Scamacca chega à Atalanta para substituir o dinamarquês Rasmus Hojlund, vendido para o Manchester United por 74 milhões de euros (R$ 398,7 milhões).