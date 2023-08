Egurrola, a espanhola que enfrentará sua ex-seleção na Copa feminina

436

Nascida em Orlando (Flórida, Estados Unidos) e criada na Espanha, a meio-campista Damaris Egurrola decidiu construir sua carreira como jogadora da Holanda, com a esperança de conquistar muitos títulos, mas para isso terá que enfrentar nas quartas de final da Copa do Mundo feminina a Espanha, sua antiga seleção.



A 'Oranje', que no domingo derrotou a África do Sul por 2 a 0, é uma das favoritas ao título "como França, Inglaterra e Suécia", segundo ela.



"A Holanda foi vice-campeã do mundo [em 2019], campeã da Europa [em 2017] e realmente me queria", explicou a jogadora do Lyon, de 23 anos, em uma entrevista concedida em maio à AFP.



"Tenho uma história rara. Nasci nos Estados Unidos, antes de chegar aos seis anos à Espanha, no País Basco, de onde é a família do meu pai. Tenho um vínculo com a Holanda pela minha mãe. Existe uma parte de mim em cada nacionalidade, mas minha cultura é europeia. No final, escolhi a seleção holandesa porque minha mãe sempre foi uma inspiração para mim", afirmou Egurrola.



Revelada pelo Athletic Bilbao, a jogadora fez parte das categorias de base da seleção espanhola, com a qual conquistou uma medalha de bronze no Mundial Sub-17 de 2016, antes de ser campeã da Eurocopa Sub-19 em 2017, marcando um gol na final contra a França (3 a 2).



Ela também foi finalista do Mundial Sub-20 em 2018, antes de estrear pela seleção profissional da Espanha em um amistoso contra Camarões.



- Quartas de final contra a 'Roja' -



Mas sua história com a 'Roja' terminou ali, depois de não ter sido convocada para a Copa do Mundo de 2019.



O técnico Jorge Vilda afirmou que tentou convocá-la em duas ocasiões, algo que Egurrola negou em entrevista ao jornal 'El Confidencial' em 2021.



"Eu entendo que um treinador tem todo o direito de escolher suas jogadoras, mas isso não lhe dá o direito de mentir. E eu não podia continuar esperando uma convocação", declarou nessa entrevista.



Ela também revelou um episódio que marcou sua relação com o treinador.



"Foi na final do Mundial Sub-20, quando descemos para o intervalo e ele me disse que não gostava do meu futebol (...) Fui para o segundo tempo chorando", admitiu.



A troca de seleção lhe rendeu muitas críticas, mas em 8 de abril de 2022, Damaris Egurrola estreou pela 'Oranje' em um jogo contra o Chipre (vitória holandesa por 12 a 0) disputado em Groninga (Holanda), com a presença de sua família.



"É muito emocionante. Eu me senti orgulhosa de jogar diante da minha mãe. Foi fácil me adaptar, apesar do estilo de jogo diferente, do idioma e do fato de ter novas companheiras de equipe. Eu me integrei bem à seleção", explicou a jogadora.



A meio-campista, convocada sistematicamente pelo técnico Andries Jonker, já conta com 19 jogos pela Holanda, três deles no Mundial da Austrália e Nova Zelândia.



"Somos muito ambiciosas. Temos um time muito bom, com uma mescla de jogadoras experientes que ganharam tudo nos últimos anos e uma nova geração com muito talento", descreveu Egurrola, que ainda lamenta a eliminação nas quaras de final da última Euro, para a França (1 a 0).



"Tínhamos ambições e queríamos chegar mais longe. Foi uma grande decepção. Era minha primeira Eurocopa e, se voltarmos a cruzar com a França, veremos do que somos capazes", afirmou.



Ainda reserva na seleção holandesa, Damaris Egurrola conquistou no Lyon o Campeonato Francês e a Copa da França na última temporada.



Para o jogo contra a Espanha, nas quartas de final do Mundial, o técnico Andries Jonker disse que irá conversar com Egurrola.



"Ela conhece muito bem as espanholas. Vai nos ajudar a analisá-las e vou falar com ela, com certeza", disse Jonker em entrevista coletiva.