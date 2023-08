Colisão entre helicópteros que combatiam incêndio deixa três mortos na Califórnia

436

Três pessoas morreram na colisão de dois helicópteros enquanto combatiam um incêndio na Califórnia, informou nesta segunda-feira (07) um funcionário do corpo de bombeiros local.



Os aviões foram mobilizados para ajudar a controlar um incêndio em Cabazon, cerca de 130 quilômetros a leste de Los Angeles, e colidiram na noite de domingo, segundo o chefe dos bombeiros da região, David Fulcher, em uma coletiva de imprensa.



"O primeiro helicóptero conseguiu pousar com segurança nas imediações. Infelizmente, o segundo helicóptero caiu e os três passageiros morreram", detalhou.



Entre as vítimas estão dois bombeiros - um chefe de departamento e um capitão - e o piloto contratado.



O incêndio cobria mais de um hectare de terra quando os bombeiros responderam. Os dois helicópteros faziam parte de uma frota de seis aeronaves enviadas ao local.



As autoridades responsáveis pela segurança do transporte nos Estados Unidos iniciaram uma investigação sobre o acidente.



A colisão aconteceu 11 meses depois da queda de outro helicóptero de bombeiros, que deixou três feridos a poucos quilômetros de Cabazon.



Assolado pela seca por mais de duas décadas, o oeste dos Estados Unidos é especialmente vulnerável a incêndios, que se intensificaram nos últimos anos.



O aumento da frequência e da intensidade das queimadas são consequência do aquecimento global.