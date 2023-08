Mulher sequestrada desde 2011 é encontrada na França

436

As forças de segurança encontraram uma mulher de 53 anos que afirma ter sido sequestrada desde 2011 e provavelmente torturada no nordeste da França, e prenderam seu marido de 55 anos, informaram fontes policiais nesta segunda-feira (7).



A mulher estava em um quarto com grades na cidade de Forbach, perto da fronteira com a Alemanha, e tinha a cabeça raspada, estava desnutrida e apresentava fraturas, segundo uma das fontes.



A polícia prendeu o homem nesta segunda-feira e o levou sob custódia. A esposa dele foi hospitalizada. O casal teria nacionalidade alemã.



Segundo a rádio RMC, que foi o primeiro veículo de comunicação a noticiar o caso, a mulher tinha fraturas "nas duas pernas e nos dedos".



Os primeiros indícios apontam que a mulher foi provavelmente torturada, segundo a fonte policial. Uma cama de tortura foi encontrada no apartamento do casal.



"É muito cedo para dizer qualquer coisa. Muitas verificações estão sendo feitas e prefiro ser prudente", disse à AFP uma fonte da polícia de Metz (nordeste).



Segundo outra fonte policial, a mulher conseguiu um telefone e ligou para a polícia alemã, que notificou a polícia francesa.



O jornal Le Républicain Lorrain informou que ela teria telefonado na tarde de domingo "da casa onde o marido a mantinha em condições miseráveis".



A Justiça abriu uma investigação por "sequestro, estupro com agravante e atos de tortura e barbárie", segundo a rede BFMTV.



Os agentes teriam encontrado um "diário" no qual o homem "teria anotado seus atos e os momentos em que alimentava a vítima", informou a RMC.