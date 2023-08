Rússia lançará na sexta-feira sua primeira missão lunar desde 1976

436

A Rússia lançará na sexta-feira (11) um módulo lunar, em sua primeira missão à Lua desde 1976, anunciou nesta segunda-feira a agência espacial russa Roscosmos.



O lançamento do módulo Luna-25 acontecerá na sexta-feira às 02h10:57 no horário de Moscou (20h10:57 em Brasília), afirmou a Roscomos em um comunicado, em um momento em que Estados Unidos e China intensificam suas missões espaciais ao satélite natural da Terra.



A agência espacial russa acrescentou que o foguete Soyuz foi "montado" na base espacial de Vostochni, no extremo leste do país, para o lançamento do Luna-25, que deve descer próximo ao polo sul da Lua, um "terreno difícil".



O voo está programado para durar entre "quatro dias e meio e cinco dias e meio", segundo as informações publicadas pela Roscosmos e citados pela agência de notícias oficial TASS.



Na Lua, o módulo de 800 quilos vai "colher amostras e analisar o solo, além de realizar investigações científicas de longo prazo", adicionou o comunicado.



Esta é a primeira missão do novo programa lunar russo, que pretende fortalecer a cooperação espacial com Pequim em meio às tensões com as potências espaciais ocidentais sobre a ofensiva na Ucrânia.



Após o início da operação militar, a Agência Espacial Europeia (ESA, na sigla em inglês) afirmou que não cooperaria mais com a Rússia para o lançamento do Luna-25 ou mesmo em futuras missões.



A última expedição lunar da União Soviética, com a sonda espacial Luna-24, aconteceu em 1976. No entanto, desde o fim da URSS, Moscou enfrentou uma série de dificuldades para inovar no setor, que agora conta com a presença da iniciativa privada, com empresas como a Space X do bilionário Elon Musk.