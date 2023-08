436

As forças de segurança encontraram uma mulher sequestrada desde 2011 no noroeste da França e prenderam seu marido, informou uma fonte policial.



A mulher, de 53 anos, foi encontrada em um quarto com a cabeça raspada, desnutrida e com fraturas, segundo a fonte que confirmou a informação da rádio RMC.



O homem, de 55 anos, foi detido nesta segunda-feira às 6h00 (1h00 no horário de Brasília) e a mulher foi hospitalizada. O casal seria de nacionalidade alemã.



Os primeiros indícios apontam que a mulher provavelmente foi torturada, indicou a fonte.



Segundo a RMC, uma cama de tortura foi encontrada no apartamento do casal.