Atual campeã europeia, a Inglaterra se classificou para as quartas de final da Copa do Mundo feminina ao vencer a Nigéria nos pênaltis por 4-2 nesta segunda-feira (7), em Brisbane (Austrália).



Após empate em 0 a 0 no tempo normal e na prorrogação, as nigerianas erraram duas cobranças na decisão por pênaltis, enquanto as inglesas tiveram 100% de aproveitamento.



A adversária da Inglaterra nas quartas de final sairá do duelo entre Colômbia e Austrália, que se enfrentam nesta terça-feira.