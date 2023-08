Cinco corpos são encontrados em caminhonete na fronteira México-EUA

436

Os corpos sem vida e com marcas de violência de cinco homens foram encontrados em uma caminhonete abandonada na cidade mexicana de Tecate (noroeste), fronteiriça com os Estados Unidos, informaram as autoridades locais neste domingo (6).



Vizinhos descobriram o veículo na tarde de sábado e ligaram para o serviço de emergência, informou a polícia.



Dentro do veículo foram encontrados cinco homens nus "com múltiplos golpes em todo o corpo e marcas de estrangulamento", detalharam as autoridades.



A caminhonete tinha placa do estado americano da Califórnia, algo comum nas regiões fronteiriças do México.



Segundo meios locais, ao lado dos cadáveres supostamente foi encontrada uma mensagem de um grupo criminoso.



Tecate está localizada a aproximadamente 50 km de Tijuana e é uma das localidades do estado da Baixa Califórnia atingidas pela violência dos carteis de drogas.



O México registra pouco mais de 420 mil assassinatos, a maioria atribuído às organizações criminosas, desde o lançamento, em dezembro de 2006, de uma polêmica estratégia militar antidrogas.