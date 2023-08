Arsenal vence Manchester City nos pênaltis e conquista Community Shield

436

O Arsenal conquistou o primeiro troféu da temporada, a Community Shield, ao vencer o Manchester City por 4 a 1 nos pênaltis, após o tempo regulamentar terminar empatado em 1 a 1, neste domingo (6), no Estádio de Wembley, em Londres.



O City parecia com o troféu garantido depois de o jovem Cole Palmer abrir o placar para a equipe de Pep Guardiola aos 77 minutos de jogo com um golaço. Mas o Arsenal empatou nos últimos instantes com um gol do belga Leandro Trossard (90+11') e levou a decisão para as penalidades máximas, já que não há prorrogação neste torneio.



Nas cobranças decisivas, os Gunners não erraram nenhuma de suas quatro (Odegaard, Trossard, Saka e Vieira), enquanto o belga Kevin de Bruyne e o espanhol Rodri Hernández, autor do gol do título do City da última Liga dos Campeões contra a Inter de Milão desperdiçaram para os 'Skyblues'.



A Community Shield tradicionalmente abre a temporada do futebol inglês e coloca o vencedor da última Premier League contra a FA Cup (Copa da Inglaterra). Quando um time vence as duas competições, como aconteceu nesta edição com o City, o torneio é disputado pelo vice-campeão inglês.



A Premier League terá início na próxima sexta-feira (11) com a visita do Manchester City ao Burnley, enquanto o Arsenal receberá o Nottingham Forest no sábado.



O técnico do Arsenal, Mikel Arteta, assistente de Guardiola no City de 2016 a 2019, conhece o esquema tático do técnico catalão como poucos e no primeiro tempo propôs um sistema defensivo que deixou poucas chances de gol aos Skyblues, exceto em um chute de longa distância de Rodri em que a bola tocou na parte superior da rede (43').



Até então, as duas melhores chances haviam sido dos 'Gunners', ambas protagonizadas por uma das novas contratações para esta temporada, o alemão Kai Havertz.



- Arsenal empata nos acréscimos -



No entanto, o ex-atacante do Chelsea esbarrou nas duas ocasiões nas defesas do goleiro Stefan Ortega, que substituiu o brasileiro Ederson (25' e 40').



O placar permaneceu zerado até que uma das novas joias das categorias de base do City, Cole Palmer, entrou em cena, finalizando com um chute cheio de efeito que foi parar no fundo da rede (77').



Tudo parecia decidido quando na última jogada ofensiva da partida, Trossard chutou da entrada da área e o suíço Manuel Akanji desviou, enganando o goleiro (90+11).



E na chamada 'loteria dos pênaltis', a sorte sorriu desta vez para o Arsenal, mantendo assim o seu idílio com este troféu, que já havia conquistado cinco vezes na última década (2014, 2015, 2017 e 2020).



A situação é bem diferente para o City, hegemônico no futebol inglês nas últimas temporadas, tendo conquistado cinco Premier Leagues nas últimas dez, mas que só venceu a Community Shield em duas finais (2018 e 2019) das sete disputadas nos últimos anos (derrotas em 2011, 2014, 2021, 2022 e agora 2023).