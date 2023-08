436

O Arsenal conquistou o primeiro troféu da temporada, a Community Shield (Supercopa inglesa), ao vencer por 4 a 1 nos pênaltis o Manchester City, depois de um empate em 1 a 1 no tempo regulamentar, neste domingo (6) no estádio londrino de Wembley.



O City parecia com o troféu garantido depois de o jovem Cole Palmer abrir o placar para a equipe de Pep Guardiola no minuto 77 com um golaço. Mas o Arsenal empatou nos últimos instantes com um gol do belga Leandro Trossard (90+11') e levou a decisão para as penalidades máximas, já que não há prorrogação neste torneio.