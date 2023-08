436

Soldados israelenses mataram três palestinos neste domingo (6) na Cisjordânia ocupada que planejavam "executar um ataque", anunciaram o exército, a polícia e o Shin Beth, o Serviço de Segurança Interno de Israel.



"Uma célula terrorista do campo de refugiados de Jenin foi identificada em um veículo que estava a caminho de executar um ataque", afirma um comunicado conjunto das forças de segurança.



A nota confirma que as três pessoas a bordo, incluindo o suposto líder do grupo, foram assassinadas.