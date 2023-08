436

A Suécia venceu os Estados Unidos nos pênaltis (5-4), neste domingo (6), em Melbourne, na Austrália, após um empate em 0 a 0 nos 90 minutos e na prorrogação, e se classificou para as quartas de final da Copa do Mundo feminina, onde vai enfrentar o Japão na próxima sexta-feira.



Lina Hurtig converteu o pênalti decisivo após a partida, colocando as americanas, que lutavam pelo terceiro título consecutivo, fora da disputa. A cobrança precisou ser revista com o auxílio da tecnologia da linha do gol para confirmar que a bola havia entrado por milímetros.