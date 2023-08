Sakkari vence Pegula e é finalista do WTA 500 de Washington

436

A grega Maria Sakkari, quarta cabeça-de-chave, derrotou a americana Jessica Pegula, primeira cabeça-de-chave, neste sábado (5) e avançou à grande final de domingo, no WTA 500 de Washington.



Sakkari, com sua terceira vitória em 24 horas, eliminou a americana por 2 sets a 1, parciais de 6-3, 4-6 e 6-2 em duas horas e quatro minutos.



A grega se viu obrigada a jogar duas vezes na sexta-feira, uma vez que o jogo de quinta-feira foi adiado devido à chuva, neste torneio em quadra dura que reúne os circuitos WTA e ATP.



Para Sakkari é a sua primeira final desde que perdeu justamente para Pegula em outubro passado em Guadalajara, no México.



"Teria sido ideal se eu pudesse estar fora da quadra uma hora antes", disse Sakkari. "Mas no final consegui a vitória, que é o que eu mais queria".



Sakkari, que assim chegou à sétima final da sua carreira, conquistou o seu único título WTA em 2019 em Rabat.



A grega fará a final neste domingo contra a vencedora da outra semifinal, entre a americana Coco Gauff, terceira favorita do torneio, e a russa Liudmila Samsonova (N.8), atual campeã.



--- Simples feminino - semifinais



Maria Sakkari x Jessica Pegula 6-3, 4-6, 6-2



Coco Gauff x Liudmila Samsonova