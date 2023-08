436

As forças russas bombardearam um centro de transfusão de sangue na região ucraniana de Kharkiv (nordeste), causando "mortos e feridos", relatou neste sábado (5) o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky.



"Uma bomba aérea guiada" atingiu o centro de saúde em Kupiansk, uma cidade a poucas dezenas de quilômetros da fronteira com a Rússia, disse Zelensky nas redes sociais, acrescentando que as equipes de resgate estavam "combatendo o fogo".