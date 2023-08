Buffon é anunciado como novo chefe de delegação da seleção italiana

436

Três dias depois de ter anunciado oficialmente sua aposentadoria dos gramados, Gianluigi Buffon já tem um novo cargo. Ele foi nomeado neste sábado (5) o novo chefe de delegação da seleção italiana de futebol.



"É um grande dia para a Nazionale porque 'Gigi' está voltando para casa, Buffon é um ícone do nosso futebol e uma pessoa especial", comemorou o presidente da Federação Italiana (FIGC) Gabriele Gravina no anúncio da nomeação.



Buffon, que detém o recorde de partidas pela 'Azzurra' (176), substitui Gianluca Vialli, que morreu em janeiro de 2023 aos 58 anos em decorrência de um câncer e que não havia sido substituído desde então.



O goleiro italiano, campeão mundial em 2006 e vice-campeão europeu em 2012, estreia no novo cargo no início de setembro, nos jogos das Eliminatórias para a Euro-2024, contra a Macedônia do Norte e a Ucrânia.



"A camisa Azzurra sempre fez parte da minha vida", reagiu Buffon. "Vou me colocar a serviço de Roberto Mancini e do grupo, chegando na ponta dos pés, pois sempre acreditei que na seleção não contam os títulos conquistados por cada um, mas a vontade, os sacrifícios e a disponibilidade em relação aos seus companheiros e a comissão técnica no dia a dia", acrescentou.