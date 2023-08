Manchester City-Arsenal, um atrativo início de temporada pela Community Shield

436

A Community Shield, que será disputada neste domingo em Wembley às 10h (horário de Brasília), entre Manchester City e Arsenal, é um atrativo início de temporada antes do começo da Premier League.



O Manchester City, vencedor da Premier, da FA Cup e da Liga dos Campeões na temporada passada, vai tentar conquistar um novo troféu, na campanha mais gloriosa de sua história.



O vencedor da Premier League e o vice-campeão se enfrentam no norte de Londres pelo tradicional "curtain raiser" (abertura das cortinas) da temporada inglesa, um título com pouca notoriedade, mas atrativo pelo potencial das duas equipes.



Esse duelo entre Manchester City e Arsenal vai relembrar a maratona que os dois travaram no último campeonato inglês, vencida no final pelos 'Skyblues' de Pep Guardiola à frente dos 'Gunners' de Mikel Arteta, que ficaram na liderança durante três quartos da competição.



A partida tradicionalmente coloca o campeão da Premier contra o vencedor da FA Cup, mas quando o mesmo time vence as duas competições, os dois primeiros colocados do campeonato inglês fazem o duelo.



No papel, o City chega a Wembley como grande favorito, depois de ter vencido os londrinos nos três confrontos da temporada passada, na FA Cup (1 a 0 em 27 de janeiro) e na Premier (3 a 1 em 15 de fevereiro e 4 a 1 em 26 de abril).



- De Bruyne desfalca City -



O 'Treble' (tríplice coroa) conquistado pelo City o torna mais favorito, embora a história da Community Shield mostre que não se deve confiar muito nisso.



Erling Haaland não dirá o contrário. O jovem gigante norueguês, em sua primeira partida pelo City, foi criticado por passar em branco na frente do gol do Liverpool na derrota por 3 a 1 da Community Shield no ano passado.



Esse erro no início da temporada não impediu que o ex-atacante do Borussia Dortmund se tornasse uma máquina de marcar imparável na Premier League (36 gols e 8 assistências) e na Liga dos Campeões (12 gols).



Com seu 'Exterminador do Futuro' de 23 anos, os 'Citizens' esperam desta vez ganhar uma Community Shield que muitas vezes tem escapado desuas mãos. Nas doze edições anteriores, foram mais vezes perdedores (2011, 2014, 2021 e 2022) do que vencedores (2018 e 2019).



O Manchester City não poderá contar com o mágico pé direito do craque Kevin De Bruyne na partida. O 'maestro' belga continua afastado, quase dois meses depois da lesão muscular, sofrida na final da Liga dos Campeões.



- Duelo de contratações -



O City também terá que aprender a viver a longo prazo sem o meio-campista alemão Ilkay Gündogan, que se transferiu para o Barcelona. O croata Mateo Kovacic, do Chelsea, tem a dura missão de fazer a torcida esquecê-lo.



O Arsenal também buscou um reforço no Chelsea, contratando o atacante alemão Kai Havertz por 65 milhões de libras (cerca de R$ 403 milhões pela cotação atual), segundo o valor divulgado pela imprensa britânica. Os Gunners também adquiriram um dos jogadores mais cobiçados, o meia inglês Declan Rice (do West Ham), por 122 milhões de euros (R$ 656,7 milhões).



O retorno na defesa de William Saliba, cuja ausência pesou no final da temporada passada, também pode aumentar as chances de vitória dos Gunners, que não poderão contar com o atacante brasileiro Gabriel Jesus, operado no joelho na última quarta-feira.



O clube do norte de Londres quer vencer esta Community Shield, uma competição em que costuma ter um bom rendimento. Na última década, o Arsenal venceu as quatro edições que disputou (2014, 2015, 2017 e 2020).



--- Os dez últimos vencedores da Community Shield, antes da edição de 2023 entre Manchester City e Arsenal, neste domingo no Estádio de Wembley, em Londres.



2022: Liverpool (vitória de 3-1 contra o Manchester City)



2021: Leicester (vitória de 1-0 contra o Manchester City)



2020: Arsenal (empate em 1-1, vitória de 5-4 nos pênaltis contra o Liverpool)



2019: Manchester City (empate em 1-1, vitória de 5-4 nos pênaltis contra o Liverpool)



2018: Manchester City (vitória de 2-0 contra o Chelsea)



2017: Arsenal (empate em 1-1, 4-1 nos pênaltis contra o Chelsea)



2016: Manchester United (vitória de 2-1 contra o Leicester)



2015: Arsenal (vitória de 1-0 contra o Chelsea)



2014: Arsenal (vitória de 3-0 contra o Manchester City)



2013: Manchester City (vitória de 2-0 contra o Wigan)