Goleiro espanhol Robert Sánchez deixa Brighton e assina com Chelsea até 2030

O goleiro espanhol Robert Sanchez, que estava no Brighton, assinou com o Chelsea pelas próximas sete temporadas, até 2030, anunciou o clube londrino neste sábado (5).



Sánchez, de 25 anos, que já disputou 87 jogos na Premier League, vai jogar com o compatriota Kepa Arrizabalaga, depois que o goleiro dos "Blues" Édouard Mendy deixou a Inglaterra nesta pré-temporada e se transferiu para o saudita Al-Ahli.



"Robert (Sánchez) mostrou suas qualidades na Premier League e foi convocado pelo seu país" (jogou duas vezes pela seleção espanhola), lembrou a diretoria no site do clube.



Robert Sánchez, que perdeu a titularidade no Brighton para Jason Steele na temporada passada, é a sexta contratação do Chelsea do técnico Mauricio Pochettino nesta pré-temporada.



O valor da transferência seria de 25 milhões de libras (cerca de R$ 155,2 milhões pela cotação atual).



A temporada dos "Blues", que terminaram a última num decepcionante décimo segundo lugar, vai começar no domingo, dia 13 de agosto, em casa contra o Liverpool.