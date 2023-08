Ex-premiê paquistanês Imran Khan detido após condenação por corrupção

436

O ex-primeiro-ministro paquistanês Imran Khan foi detido neste sábado (5) depois de ter sido condenado a três anos de prisão em um caso de corrupção, informaram a polícia e uma fonte do governo.



Khan, que foi primeiro-ministro do Paquistão de 2018 até sua destituição em abril de 2022, foi declarado culpado em um caso sobre presentes recebidos quando estava no cargo. Ele foi condenado a três anos de prisão, informou a televisão estatal neste sábado.



"O juiz Humayun Dilawar anunciou que ficou demonstrado o envolvimento em práticas de corrupção", afirmou a 'Pakistan TV'.



O ex-chefe de Governo não compareceu à audiência de leitura da sentença, mas foi detido.



A polícia de Lahore informou que Khan foi detido por oficiais da força de segurança de Islamabad.



"Acabo de tomar conhecimento que Imran Khan foi detido", afirmou Attaullah Tarar, assistente especial do atual primeiro-ministro paquistanês, Shehbaz Sharif.



Khan se tornou objeto de mais de 150 processos judiciais desde sua destituição do cargo de chefe de Governo. Ele afirma que as acusações são motivadas por questões políticas.



"Vamos apelar contra este veredito", declarou à AFP Intezar Hussain Panjutha, um dos advogados de defesa.



Khan, de 70 anos e que já foi um astro do críquete, foi detido em 9 de maio em Islamabad sob acusações de corrupção.



Três dias depois ele foi liberado sob fiança porque a justiça considerou que a detenção havia sido ilegal.



A detenção de maio provocou vários dias de caos. Milhares de simpatizantes de Khan incendiaram edifícios e bloquearam rodovias em várias regiões do país.



O governo mobilizou o exército e pelo menos nove pessoas morreram nos distúrbios, de acordo com fontes policiais e dos serviços de saúde.