O Japão venceu a Noruega por 3 a 1 neste sábado (5), em Wellington, na Nova Zelândia, em um duelo das oitavas de final entre duas seleções campeãs do mundo, e se classificou para as quartas da Copa feminina.



Com um gol contra da norueguesa Ingrid Syrstad Engen aos 15 minutos e outros gols de Risa Shimizy (50') e da artilheira do torneio Hinata Miyazawa (81'), que já marcou 5 vezes, as japonesas eliminaram as escandinavas, que haviam conseguido o empate aos 20 minutos com uma cabeçada de Guro Reiten.