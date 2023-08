436

A Espanha venceu com facilidade a Suíça neste sábado (5) por 5 a 1 e garantiu sua vaga nas quartas de final da Copa do Mundo feminina.



As espanholas recuperaram seu futebol eficaz e imponente e afastaram as dúvidas que pairavam sobre seu favoritismo ao título do Mundial na Austrália e na Nova Zelândia, depois de ter perdido por 4 a 0 na fase de grupos para o Japão.