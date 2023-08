Zagueiro francês Axel Disasi assina contrato de 6 anos com o Chelsea

436

O zagueiro francês Axel Disasi assinou um contrato de seis anos com o Chelsea, anunciou o clube londrino nesta sexta-feira (4).



Disasi (25 anos), que estava no Monaco desde 2020, disputou quatro jogos pela seleção da França e fez parte do elenco que foi finalista da Copa do Mundo de 2022.



O valor da transferência é de 45 milhões de euros (R$ 240 milhões na cotação atual), segundo uma fonte próxima das negociações.



Após a chegada de Benoît Badiashile, comprado por 38 milhões de euros (R$ 202 milhões) pelos 'Blues' em janeiro, Disasi é o segundo zagueiro do Monaco que assina com o Chelsea este ano.



O time inglês precisava se reforçar na defesa após a lesão do também francês Wesley Fofana, que recentemente passou por cirurgia no joelho direito, e a saída do senegalês Kalidou Koulibaly, que foi para o Al-Hilal da Arábia Saudita.



Pelo Monaco, Disasi foi finalista da Copa da França em 2021, antes de ser convocado pela primeira vez para a seleção no final de 2022.



No Mundial do Catar, foi titular contra a Tunísia na fase de grupos (derrota dos franceses por 1 a 0) e entrou na prorrogação na final contra a Argentina (empate em 3 a 3 e vitória da 'Albiceleste' nos pênaltis por 4-2).



"Axel mostrou sua qualidade durante várias temporadas na França e isso o fez ser reconhecido no cenário internacional. Ele está preparado para encarar uma nova etapa na carreira e estamos felizes por ser com o Chelsea", disseram os diretores esportivos dos 'Blues' Laurence Stewart e Paul Winstanley, citados em nota do clube.