Deslizamento de terra deixa ao menos 11 mortos na Geórgia

Pelo menos 11 pessoas morreram e cerca de 30 estão desaparecidas após um deslizamento de terra na região montanhosa de Racha, no noroeste da Geórgia, anunciaram as autoridades do país do Cáucaso nesta sexta-feira (4).



"Os corpos de 11 pessoas foram encontrados como parte da operação de busca e resgate", disse o Ministério do Interior do país.



"É uma situação muito difícil", afirmou o primeiro-ministro da Geórgia, Irakli Garibachvili, acrescentando que as equipes de resgate ainda procuram cerca de 30 pessoas desaparecidas.



"Estão trabalhando ativamente", disse ele, que ordenou ao Exército georgiano que se junte às operações de busca.



O deslizamento de terra ocorreu na quinta-feira (3), após vários dias de chuvas torrenciais, perto de um hotel em Shovi, um pequeno centro turístico nas montanhas da região de Racha. Danificou chalés, linhas de energia, estradas e pontes.



"Sobrevivemos milagrosamente", disse a sobrevivente Mariam Berianidze à imprensa georgiana, alegando que passou "duas horas meio enterrada". "Três pessoas foram arrastadas pela enchente diante de nossos olhos e espero que sejam encontradas vivas", acrescentou.



Cerca de 400 bombeiros e membros de diferentes unidades policiais estão trabalhando nas operações de resgate, segundo o Ministério do Interior.



De acordo com o geólogo da Agência Ambiental de Geórgia, Merab Gaprindashvili, o incidente foi causado por uma combinação de fatores, sobretudo as chuvas e o derretimento "intenso" de duas geleiras.



"Os eventos geológicos e hidrometeorológicos aconteceram ao mesmo tempo", disse Gaprindashvili em entrevista a canais de televisão georgianos. "Nunca houve um evento natural semelhante no oeste da Geórgia", acrescentou.