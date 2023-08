Romayne Wheeler, o pianista que toca para comunidade indígena que o acolheu no México

436

Romayne Wheeler senta em frente a um piano nas 'Barrancas del Cobre', região montanhosa no norte do México, e toca uma música inspirada nas comunidades indígenas às quais se dedica atualmente.



O compositor americano, de 81 anos, já não vive na caverna que foi seu primeiro lar quando chegou à Sierra Tarahumara, no estado de Chihuahua, há décadas.



Ele se sente parte da comunidade indígena Rarámuri - como também são conhecidos os indígenas tarahumaras- que o acolheu, compartilhando sua comida, música e cultura na pequena localidade de Retosachi, enclavada nas montanhas da região.



"Sinto que toda esta área ao meu redor é meu estúdio", disse Wheeler à AFP de uma casa no alto desta região, à qual só é possível chegar após horas de caminhada.



Sua história começou nos Estados Unidos, enquanto estudava música indígena e uma tempestade de neve o impediu de viajar a uma reserva perto do Grand Canyon.



Folheando uma revista National Geographic encontrou fotos da Sierra Tarahumarae e decidiu conhecê-la pessoalmente.



"Foi como chegar em casa", recorda o homem, vestido com uma camisa com motivos indígenas e sandálias tradicionais.



"As pessoas mais respeitadas aqui são os músicos. Eles os consideram como xamãs", acrescenta.



- Filosofia rarámuri -



Wheeler se identificou tanto com a filosofia dos rarámuri que retornou todos os anos antes de instalar-se permanentemente em 1992.



Quando chegou pela primeira vez, os rarámuri lhe indicaram uma pequena caverna, onde poderia tocar e guardar seu piano portátil .



Um menino, filho de um vizinho, demonstrou interesse pela música e Wheeler o ensinou a tocar. Depois, o enviou para estudar na capital do estado. Agora, Romeyno Gutiérrez é um reconhecido pianista que se apresenta no exterior e acompanhou Wheeler em duas turnês na Europa.



"É o principal pianista e compositor de herança indígena que conheço em nosso continente", disse Wheeler.



- Ajuda à humanidade -



O pianista apadrinha agora 42 crianças na região, uma da mais pobres da México.



No início, dos anos noventa, Wheeler decidiu utilizar os lucros dos concertos que faz em todo o mundo para construir uma escola, uma clínica e um programa de bolsas.



"Muito boa gente. Ajuda muito", declara Gerardo Gutiérrez, um de seus vizinhos.



Devolver algo à comunidade sempre foi o propósito mais íntimo do pianista.



"Todos estos anos têm sido os mais felizes de minha vida porque sinto que minha música está fazendo algo de valor para ajudar à humanidade", destaca.