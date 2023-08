Xabi Alonso renova com Bayer Leverkusen até 2026

436

O técnico espanhol Xabi Alonso renovou seu contrato com o Bayer Leverkusen até 2026, anunciou o clube alemão nesta sexta-feira (4).



Ex-jogador de Real Madrid, Liverpool e Bayern de Munique, Alonso assumiu o Leverkusen quando o time estava na zona de rebaixamento da Bundesliga, em outubro, e o levou até a sexta posição ao final da temporada, além de ter chegado às semifinais da Liga Europa.



O bom trabalho do treinador aumentou as expectativas quanto a uma transferência para algum gigante do futebol europeu, mas o novo acordo o compromete com o clube alemão pelas próximas três temporadas.



Alonso agradeceu ao Leverkusen pela "confiança", destacando "muita proximidade e entendimento" entre ele e os dirigentes.



"Encaro a temporada passada de uma forma muito positiva, mas quero mais, assim como o clube. Vamos continuar trabalhando com determinação", acrescentou o espanhol.



O diretor esportivo do Leverkusen, Simon Rolfes, afirmou que esta renovação é "uma expressão de grande admiração e confiança mútua" entre clube e técnico.



O Bayer Leverkusen contratou o ex-capitão do Arsenal Granit Xhaka para esta temporada, mas perdeu o atacante Moussa Diaby, que se transferiu para o Aston Villa.



Bayer