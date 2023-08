Deslizamento de terra deixa ao menos seis mortos e 35 desaparecidos na Geórgia

436

Pelo menos seis pessoas morreram e 35 estão desaparecidas após um deslizamento de terra na região montanhosa de Racha, no noroeste da Geórgia, anunciaram as autoridades do país do Cáucaso nesta sexta-feira (4).



Dois corpos foram encontrados na quinta-feira, logo após o incidente na região conhecida por seus balneários, e outros quatro foram descobertos na sexta-feira, informou o Ministério do Interior da Geórgia em dois comunicados à imprensa.



"Na área do desastre, município de Oni, as equipes de resgate continuam trabalhando incansavelmente. Seis corpos foram encontrados até agora durante as operações de busca", afirmou no Facebook.



O ministro da Infraestrutura, Irakli Karseladze, foi ao local e relatou o desaparecimento de 35 pessoas, "com as quais não é possível estabelecer contato", disse à imprensa local.



O deslizamento de terra ocorreu na quinta-feira perto de um hotel em Shovi, um pequeno centro turístico nas montanhas da região de Racha. Danificou chalés, linhas de energia, estradas e pontes.



Cerca de 400 bombeiros e membros de diferentes unidades policiais estão trabalhando nas operações de resgate e conseguiram retirar 140 pessoas até agora, segundo o Ministério do Interior.