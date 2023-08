Venezuela vence a 'Copa América' dos migrantes em Ciudad Juárez

436

Migrantes de oito países disputaram na quinta-feira (3) uma "Copa América" de futebol na fronteiriça Ciudad Juárez, norte do México, um torneio que foi considerado uma forma de distração enquanto aguardam uma oportunidade de seguir para os Estados Unidos.



O evento foi organizado pelo Instituto do Esporte de Ciudad Juárez e teve a participação de migrantes que moram em dois abrigos da cidade, procedentes de El Salvador, Guatemala, México, Peru, Colômbia, Honduras, Cuba e Venezuela, cuja equipe venceu o torneio.



Na decisão, a equipe da Venezuela venceu o time da Guatemala nos pênaltis e venceu o torneio. A comemoração foi digna de uma Copa América real.



Para completar o time de países que não têm muita tradição no futebol, como Cuba, os organizadores recorreram a migrantes de outras nacionalidades.



Para vários migrantes bloqueados na cidade mexicana, o torneio foi uma diversão enquanto aguardam uma entrevista para tentar solicitar asilo nos Estados Unidos.



"Eu gosto muito de futebol (...) sair da rotina e distrair a mente após tanto confinamento, tanto estresse com a entrevista", afirmou José Alejandro Colina, venezuelano de 26 anos.



"Com fé em Deus, nós vamos conseguir a entrevista em breve para poder atravessar", acrescentou Colina, que tem parentes aguardando nos Estados Unidos.



Seu compatriota Joiner Uribe, 25 anos, também considerou o torneio uma forma de distração enquanto aguardam a possibilidade de seguir para os Estados Unidos.



"Saímos da rotina para praticar esportes, o confinamento provoca cansaço mental", disse.



"Temos o sonho americano, já estamos há um longo mês nesta viagem", afirmou.



O Instituto do Esporte de Ciudad Juárez providenciou campo de futebol, os uniformes, o troféu e o serviço médico para o torneio.



No final de março, um incêndio em um centro de detenção de migrantes de Ciudad Juárez matou 39 pessoas.