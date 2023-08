Acidente de ônibus com migrantes deixa 17 mortos no México

436

Pelo menos 17 pessoas morreram e 22 ficaram feridas depois que um ônibus com passageiros locais e migrantes despencou de um barranco nesta quinta-feira (3) em uma rodovia no estado de Nayarit, no noroeste do México, informaram autoridades.



De acordo com os jornais locais, entre as vítimas estariam cidadãos da Índia e da África.



Um relatório da Defesa Civil de Nayarit detalhou que os serviços de emergência recuperaram os corpos de "14 pessoas adultas e três menores de idade".



Vinte e dois feridos foram levados a hospitais da região, entre eles os motoristas. Apenas um passageiro saiu ileso do acidente.



De acordo com a imprensa local, o motorista da vez teria dormido ao volante.



O acidente aconteceu por volta das 2h45 locais (6h45 em Brasília), quando o veículo caiu em uma ribanceira de aproximadamente 50 metros em uma rodovia próxima a Tepic, a capital estadual.



O ônibus havia partido da Cidade do México com destino a Tijuana, na fronteira com os Estados Unidos, um dos muitos pontos escolhidos pelos migrantes para entrar em território americano.



As autoridades não forneceram detalhes sobre as nacionalidades dos passageiros do ônibus de uma empresa privada.



Muitos migrantes sem documentos percorrem as rodovias do México com destino à fronteira com os Estados Unidos para pedir asilo ou tentar cruzar ilegalmente.



Muitos viajam clandestinamente, escondidos em caminhões de carga superlotados e submetidos a maus-tratos nas mãos dos "coiotes", como são conhecidos os traficantes de pessoas.



Apesar de degradantes e muito arriscadas, essas viagens são caras e muitas vezes financiadas por familiares nos Estados Unidos.



O acidente mais letal ocorreu em dezembro de 2021, quando um caminhão que transportava mais de 160 migrantes colidiu com uma ponte no estado de Chiapas (sul), deixando mais de 50 mortos, a maioria centro-americanos.



Em fevereiro, a batida de um ônibus em uma estrada que liga os estados de Oaxaca (sul) e Puebla (centro) deixou pelo menos 17 mortos e 15 feridos, incluindo migrantes da Venezuela, da Colômbia e da América Central.