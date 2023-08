Chelsea chega a acordo com Brighton para contratar goleiro Robert Sánchez

436

O Chelsea chegou a um acordo com o Brighton para contratar o goleiro espanhol Robert Sánchez por 25 milhões de libras (R$ 154 milhões na cotação atual), informaram vários veículos de imprensa nesta quinta-feira (3).



Sánchez, de 25 anos, terá a concorrência no gol dos 'Blues' de seu compatriota Kepa Arrizabalaga, depois da saída do senegalês Edouard Mendy para o Al-Ahli da Arábia Saudita.



O novo técnico do Chelsea, o argentino Mauricio Pochettino, tem a missão de reformular o elenco depois da pior temporada da equipe na Premier League em 30 anos.



O clube londrino também tem interesse em outro nome do Brighton, o meio-campista equatoriano Moisés Caicedo.



Segundo a imprensa britânica, os 'Seagulls' só estariam dispostos a negociar o jogador caso recebam uma oferta de 100 milhões de libras (R$ 619 milhões).



No dia 13 de agosto, o Chelsea estreia no Campeonato Inglês da temporada contra o Liverpool, em Stamford Bridge.