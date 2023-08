Escândalo no atletismo da Somália após vídeo de prova dos 100m viralizar

436

O ministro dos Esportes da Somália, Mohamed Barre Mohamud, acusou a Federação Nacional de Atletismo de ter ridicularizado o país ao ter escalado uma representante não registrada para a prova dos 100 metros rasos disputada na última terça-feira (1), durante os Jogos Universitários de Verão, em Chengdu (China).



Em um vídeo que viralizou nas redes sociais, a jovem, que usa um véu e corre de calças, identificada pelo Ministério como Nasra Abukar Ali, cruzou a linha de chegada 10 segundos depois da vencedora, a brasileira Gabriela Silva Mourão, o que gerou piadas e causou indignação entre os somalis.



Nasra "não é atleta, nem corredora", e não existe nenhuma "federação somali de esporte universitário registrada", escreveu o ministro Mohamud em uma carta enviada na quarta-feira ao Comitê Olímpico da Somália.



"Khadijo Aden Dahir, presidente da Federação Somali de Atletismo, cometeu ato de abuso de poder, nepotismo e difamação do nome da nação no cenário internacional", acrescenta o político.



Mais tarde, o presidente do Comitê Olímpico da Somália, Abdullahi Ahmed Tarabi, publicou um comunicado para anunciar a suspensão da dirigente: "Depois de obter provas que indicam como Nasra Abukar Ali foi selecionada, confirmamos que Khadijo Adan Dahir cometeu abuso de poder e nepotismo".



"Por isso, suspendo temporariamente Khadijo Adan Dahir e seu caso será apresentado na próxima reunião do Comitê Olímpico para novas decisões", acrescentou Tarabi.



Nas redes sociais, especulava-se que a corredora é da família de Khadijo Aden Dahir, o que corrobora com a acusação de "nepotismo" lançada pelo Ministério dos Esportes.



A corredora concedeu entrevista a um jornalista somali que foi publicada no Facebook e afirmou que foi "selecionada através de um processo por uma associação esportiva universitária".



Ela negou parentesco com a presidente da federação e disse que seu mau desempenho se deveu a uma "entorse" sofrida pouco antes da corrida.



A Somália era a última dos 180 países no índice de corrupção da ONG Transparência Internacional em 2022.