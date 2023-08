Acidente de ônibus com migrantes deixa 15 mortos no México

436

Pelo menos 15 pessoas morreram, e 21 ficaram feridas, depois que o ônibus com passageiros locais e migrantes despencou de um barranco, nesta quinta-feira (3), em uma rodovia no estado de Nayarit, no noroeste do México, informaram autoridades.



De acordo com os jornais locais, entre as vítimas estariam cidadãos da Índia e da África.



"Até agora são 15 mortes, mas tememos que sejam mais", disse um oficial do Corpo de Bombeiros por telefone, pedindo para não ser identificado por não estar autorizado a dar declarações à imprensa.



Um relatório da Defesa Civil de Nayarit detalha que os serviços de emergência atenderam 21 feridos no local, além de recuperar os corpos de 15 pessoas.



O oficial do Corpo de Bombeiros relatou que o acidente aconteceu por volta das 2h45 locais (6h45 em Brasília) e que o ônibus havia saído da Cidade do México com destino a Tijuana (noroeste), na fronteira com a americana San Diego.



A fonte disse que não sabia detalhes sobre as nacionalidades dos passageiros do ônibus de uma empresa privada.



Muitos migrantes sem documentos percorrem as rodovias do México com destino à fronteira com os Estados Unidos para pedir asilo ou tentar cruzar ilegalmente.



Muitos viajam clandestinamente, escondidos em caminhões de carga superlotados e submetidos a maus-tratos nas mãos dos "coiotes", como são conhecidos os traficantes de pessoas.



Apesar de degradantes e muito arriscadas, essas viagens são caras e muitas vezes financiadas por familiares nos Estados Unidos.



O acidente mais sangrento ocorreu em dezembro de 2021, quando um caminhão que transportava mais de 160 migrantes colidiu com uma ponte no estado de Chiapas (sul), deixando mais de 50 mortos, a maioria centro-americanos.



Em fevereiro, a batida de um ônibus em uma estrada que liga os estados de Oaxaca (sul) e Puebla (centro) deixou pelo menos 17 mortos e 15 feridos, incluindo migrantes da Venezuela, da Colômbia e da América Central.