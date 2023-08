Retirada de série dedicada a Atatürk do Disney+ gera indignação na Turquia

436

A Turquia criticou que a plataforma de streaming Disney+ retirou uma série de televisão dedicada a Mustafa Kemal Atatürk, fundador da república, diante da pressão do "lobby armênio".



O presidente do Conselho Superior de Rádio e Televisão, Ebubekir Sahin, anunciou nesta semana no Twitter, renomeado X, que abriu "uma investigação minuciosa" sobre essas "acusações".



"É lamentável que uma plataforma com sede nos Estados Unidos ceda à pressão do lobby armênio e cancele a emissão da série 'Atatürk'", acrescentou o responsável, julgando essa atitude "desrespeitosa em relação aos valores da República da Turquia e à nossa nação".



Nesta quarta-feira (3), a plataforma "Disney+ Turkiyé", filial local da empresa americana, se defendeu das acusações assegurando que se tratava de uma "mudança de estratégia" e que a série seria transmitida em duas partes e nos cinemas no final do ano.



No início de julho, o canal havia anunciado a emissão "em breve da série original #Atatürk", em ocasião do centenário da república, que será celebrado no outono (do hemisfério norte).



Vários meios de comunicação turcos, entre eles o jornal Milliyet, acusaram a plataforma de ter se "inclinado ao lobby armênio".



Em 1915, mais de um milhão e meio de armênios morreram entre os massacres e as deportações por parte do Império Otomano, do qual a Turquia é considerada a sucessora.



Mais de 30 países reconheceram que foi um genocídio, mas Ancara insiste que os massacres foram perpetrados pelos dois lados.



